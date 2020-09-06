السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل مدير السعودية اليوم معهد الإدارة العامة



جدة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة, معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان، ومدير عام المعهد بمنطقة مكة المكرمة الدكتور ياسر الهوساوي, ومدير عام الفرع النسوي للمعهد بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة سارة العتيبي.

واطّلع سموه على أبرز نشاطات المعهد في التدريب والتطوير المهني والتنمية الإدارية, وسُبل تعزيز التعاون المشترك لتقديم الدورات التدريبية لمنسوبيها للارتقاء بهم ولرفع كفاءتهم.

بدوره قدم معالي مدير عام معهد الإدارة العامة مجموعة مختارة من النتاج العلمي للمعهد، ونماذج من آخر الدراسات وأحدث الإصدارات العلمية التي أنجزها المعهد مؤخراً .

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13:34ت م

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