السعودية اليوم / الإمارات تسجل 513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



أبوظبي 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 513 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الوزارة إلى شفاء 2,443 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 66,095 حالة .

كما أعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

// انتهى //

13:18ت م

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أبوظبي 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 513 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في البلاد 73,984 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 2,443 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 66,095 حالة .كما أعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.// انتهى //13:18ت م0069

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