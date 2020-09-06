السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 3444 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



جاكرتا 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس

وأفادة وزارة الصحة الإندونيسية في بيان لها أنه تم تسجيل 3444 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 85 حالة وفاة بالفيروس.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 194 ألف و 109 حالات والوفيات بالفيروس 8025 حالة.

// انتهى //

13:06ت م

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جاكرتا 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واستجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إندونيسيا 3000 حالة لليوم الخامس على التوالي، وذلك في ظل تصاعد حالات الإصابة بالعاصمة جاكرتا وجزيرة بالي.وأفادة وزارة الصحة الإندونيسية في بيان لها أنه تم تسجيل 3444 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 85 حالة وفاة بالفيروس.وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة 194 ألف و 109 حالات والوفيات بالفيروس 8025 حالة.// انتهى //13:06ت م0066

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