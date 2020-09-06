

عمّان 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

حذرت الحكومة الأردنية اليوم، من الاعتداءات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على موظفي الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى، ومن استدعائهم المستمر للتحقيق، ومن ثم اعتقالهم أو إبعادهم عن مواقع عملهم في المسجد.

وقال وزير الأوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة، إن جميع العاملين في دائرة أوقاف القدس وحراس المسجد الأقصى ومجلس أوقاف القدس، يتبعون إدارياً لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، وإن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية الحصرية لإدارة شؤون المسجد الأقصى.

وأشار في بيان صحفي، إلى أن هذه الاعتداءات من شأنها تعطيل عمل دائرة أوقاف القدس ودورها المهم الذي تقوم به في حماية وإدارة المسجد الأقصى وعموم أوقاف القدس الشريف، مضيفاً إن المسجد الأقصى البالغة مساحته 144 دونما، غير قابلة للتقسيم ولا المشاركة.

// انتهى //

12:24ت م

0057





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الحكومة الأردنية تحذر من الاعتداءات المتكررة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على موظفي المسجد الأقصى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.