

نجران 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

وقف أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أمس على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها داخل مدينة نجران، تابع خلالها سير العمل، ونسبة الإنجاز لكل مشروع والمراحل المتبقية من الأعمال.

وشملت الجولة الوقوف على أعمال مشروع مرافق الأمانة بحي الفهد، ومشروع حدائق حي المخيم، ومشروع تأهيل وتطوير طريق الملك سلمان، ومشروع منتزه الصفا، ومشروع الحديقة الضوئية بمنتزه الملك فهد بغابة سقام، واعمال تطوير المنطقة المحيطة بالحوض التجميعي بمنتزه الملك فهد.

وحث أمين منطقة نجران المقاولين المنفذين لتلك المشروعات التي تنفذها الأمانة بالالتزام ببرامج التنفيذ، وعدم التأخير في تنفيذ أي مشروع، مشدداً بضرورة تحسين مستوى السلامة أثناء العمل وإنجاز جميع المشروعات في أوقاتها وعدم التأخير، ومؤكداً حرص الأمانة على أن تسير المشروعات الجاري تنفيذها حالياً وفقاً لبرامجها الزمنية المحددة.

// انتهى //

11:59ت م

0053





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين نجران يقف ميدانياً على المشاريع الجاري تنفيذها بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.