شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": لن يحتسب الحضور والغياب بسبب تحديات "مدرستي" والان نبدء بالتفاصيل

• لن يتم احتساب الحضور والغياب مراعاةً لمصلحة الطلاب أوضحت وزارة التعليم بأن بعض المستفيدين من "منصة مدرستي" واجهتهم اليوم تحديات في الدخول للمنصة، أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها، ولن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات، وتتيح الوزارة بدائل قنوات عين، وتيمز؛ لإكمال رحلتهم التعليمية.

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