شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل عيادات العيون في 5 مستشفيات طرفية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

كشفت "صحة الرياض" عن تفعيل أقسام العيون في (5) مستشفيات ، لتلبية حاجة المرضى والمراجعين وبإشراف أطباء استشاريين سعوديين مما يوفر على سكان المحافظات تكبد عناء السفر للعاصمة الرياض. مشيرة إلى افتتاح اول عيادة لتشخيص وعلاج الجلوكوما في صحة الرياض بمستشفى حريملاء العام.

وأكد مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة أنه تم خلال الربع الأول من هذا العام 2020، الانتهاء من اعادة تجهيز وتشغيل عيادات العيون في (5) مستشفيات طرفية سعة اقل من 100 سرير واستكمال التجهيز لعيادات العيون في (18) مستشفى من خلال الاستفادة من فائض الكوادر والأجهزة التي تم حصرها من خلال الزيارات الميدانية، بإعادة توزيعها على المستشفيات حسب الاحتياج والامكانيات.

وأعلن الدكتور الجمعة أن إدارة البرنامج الوطني لصحة العين ومكافحة العمى قامت بزيارة (32) مستشفى طرفي خلال الربع الاول من هذا العام ٢٠٢٠ للوقوف على أقسام العيون عن قرب ورصد جوانب القصور لمعالجتها ووضع الحلول مؤكدا أنه تم البدء في التجهيز لعمليات العيون بنهاية 2019 في كل من مستشفى شقراء، الدوادمي، حريملاء، وتفعيل جراحات العيون بشكل عام حيث تم التركيز في بداية العام 2020 على الماء الأبيض و العمليات الروتينية وعمليات اليوم الواحد و فحص وعلاج الجلوكوما وأثمرت عن 21 عملية ماء ابيض ناجحة وخلال شهر ولله الحمد.