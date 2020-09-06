، السلمي: إعلان صربيا وكوسوفا فتح سفارتين في القدس المحتلة مخالف للقانون الدولي ،

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أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رفض البرلمان العربي إعلان كل من جمهوريتَي صربيا وكوسوفا عزمهما افتتاح سفارتين لهما في مدينة القدس المحتلة، ونبّه من خطورة المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.
وأوضح السُّلمي؛ في بيان له، اليوم، أن هذه الخطوة لن تُغيّر شيئاً من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس؛ كونها واقعة تحت الاحتلال ولا يجوز القيام بأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس، مبيناً أن هذه القرارات أحادية الجانب تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، حكومة وبرلمان جمهوريتَي صربيا وكوسوفا إلى مراجعة هذه القرارات والعدول عنها حيث تمثل مخالفةً صريحةً للإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المُحتلة وستضر بعلاقاتهما بالعالمين العربي والإسلامي.
وطالب دول العالم بالابتعاد عن اتخاذ مثل هذه الخطوات التي ستكون لها تأثيرات سلبية في مستقبل عملية السلام وتأجيج الصراع في المنطقة، مؤكداً تمسك البرلمان العربي بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام ٢٠٠٢ م، في حل القضية الفلسطينية.مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي
السلمي: إعلان صربيا وكوسوفا فتح سفارتين في القدس المحتلة مخالف للقانون الدوليوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-06
أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رفض البرلمان العربي إعلان كل من جمهوريتَي صربيا وكوسوفا عزمهما افتتاح سفارتين لهما في مدينة القدس المحتلة، ونبّه من خطورة المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.
وأوضح السُّلمي؛ في بيان له، اليوم، أن هذه الخطوة لن تُغيّر شيئاً من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس؛ كونها واقعة تحت الاحتلال ولا يجوز القيام بأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس، مبيناً أن هذه القرارات أحادية الجانب تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، حكومة وبرلمان جمهوريتَي صربيا وكوسوفا إلى مراجعة هذه القرارات والعدول عنها حيث تمثل مخالفةً صريحةً للإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المُحتلة وستضر بعلاقاتهما بالعالمين العربي والإسلامي.
وطالب دول العالم بالابتعاد عن اتخاذ مثل هذه الخطوات التي ستكون لها تأثيرات سلبية في مستقبل عملية السلام وتأجيج الصراع في المنطقة، مؤكداً تمسك البرلمان العربي بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام ٢٠٠٢ م، في حل القضية الفلسطينية.
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
12:14 PM
رئيس البرلمان العربي: خطوة لن تُغيّر شيئاً من الوضعية القانونية والتاريخية للمدينة
أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، رفض البرلمان العربي إعلان كل من جمهوريتَي صربيا وكوسوفا عزمهما افتتاح سفارتين لهما في مدينة القدس المحتلة، ونبّه من خطورة المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.
وأوضح السُّلمي؛ في بيان له، اليوم، أن هذه الخطوة لن تُغيّر شيئاً من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس؛ كونها واقعة تحت الاحتلال ولا يجوز القيام بأي أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس، مبيناً أن هذه القرارات أحادية الجانب تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة.
ودعا رئيس البرلمان العربي، حكومة وبرلمان جمهوريتَي صربيا وكوسوفا إلى مراجعة هذه القرارات والعدول عنها حيث تمثل مخالفةً صريحةً للإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المُحتلة وستضر بعلاقاتهما بالعالمين العربي والإسلامي.
وطالب دول العالم بالابتعاد عن اتخاذ مثل هذه الخطوات التي ستكون لها تأثيرات سلبية في مستقبل عملية السلام وتأجيج الصراع في المنطقة، مؤكداً تمسك البرلمان العربي بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام ٢٠٠٢ م، في حل القضية الفلسطينية.
، السلمي: إعلان صربيا وكوسوفا فتح سفارتين في القدس المحتلة مخالف للقانون الدولي ،
المصدر : الخليج 365
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