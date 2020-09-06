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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.
بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أيّ حالات طارئة -لا سمح الله-.حالة الطقس الأرصاد الباحة
عقب تنبيه "الأرصاد".. "مدني الباحة" تتفاعل وتحذّر: ابتعدوا عن مجاري السيولوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-09-06
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.
بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أيّ حالات طارئة -لا سمح الله-.
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
11:41 AM
حالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً تصحب بنشاط في الرياح السطحية
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.
ويشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الساعة الـ 9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.
بدورها، حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أيّ حالات طارئة -لا سمح الله-.
، عقب تنبيه "الأرصاد".. "مدني الباحة" تتفاعل وتحذّر: ابتعدوا عن مجاري السيول ،
المصدر : الخليج 365
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