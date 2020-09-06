، "صحة الرياض": تجهيز وتشغيل عيادات العيون في خمس مستشفيات طرفية ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتلبية حاجة المرضى والمراجعين وذلك بإشراف أطباء استشاريين سعوديين

أوضحت "صحة الرياض" أنه تم خلال الربع الأول من هذا العام 2020، الانتهاء من إعادة تجهيز وتشغيل عيادات العيون في 5 مستشفيات طرفية "سعة أقل من 100 سرير"، وكذلك استكمال التجهيز لعيادات العيون في (18) مستشفى؛ بهدف تلبية حاجة المرضى والمراجعين؛ وذلك بإشراف أطباء استشاريين سعوديين؛ مما يوفر على سكان المحافظات تكبّد عناء السفر للعاصمة الرياض؛ لافتةً إلى افتتاح أول عيادة لتشخيص وعلاج الجلوكوما في صحة الرياض؛ وذلك في مستشفى حريملاء العام.

وأضافت أنه تم التركيز في بداية العام 2020 على الماء الأبيض والعمليات الروتينية وعمليات اليوم الواحد وفحص وعلاج الجلوكوما، وأثمرت عن إجراء 21 عملية ماء أبيض ناجحة خلال شهر ولله الحمد.

وأشارت إلى أنه تم تدريب أطباء من 7 مستشفيات طرفية على العمليات الصغرى والاستمرار في تدريب البقية وتقييمهم من الاستشاريين في المستشفيات المرجعية، وتدريب 3 أخصائيي بصريات في مستشفيات مرجعية، مع وضع خطة لتدريب آخرين في تخصصات دقيقة، إضافة إلى تدريب (8) ممرضات لرفع كفاءتهم للمساعدة في عمليات العيون. وأشارت إلى التوسع في قسمي العيون في كل من مستشفى الملك خالد في الخرج، ومستشفى الملك خالد في المجمعة؛ بهدف زيادة الإنتاجية، كما تم خفض قوائم انتظار العمليات من خلال تحويل المرضى من المجمعة إلى مستشفى شقراء وحريملاء، كما تم تحديث المايكروسكوب الجراحي المتعدي خط الإنتاج في مستشفى حريملاء؛ حيث تمت إضافة قطعة تعمل على تحسين الإضاءة لتطويره، وسيتم تطبيقها مستقبلًا على بقية الأجهزة بعد ثبات كفاءتها خلال 6 أشهر؛ وذلك لزيادة الإنتاجية. وأبانت أنه تم تزويد مستشفى حريملاء بجهاز (الفيكو) لجراحة الماء الأبيض، و(جهاز ليزر) للجلوكوما، إضافة إلى (منظار شبكية يدوي).

وأفادت بأنه تم تزويد مستشفى شقراء بـ(عدسات ومستلزمات جراحية)، ومستشفى القويعية بـ(ليزر جراحة شبكية) و(وحدة عيون)؛ فيما تم تزويد مستشفى الدوادمي: بـ(أشعة صوتية للعين)، ومستشفى الملك خالد بالخرج بـ(جهاز تخطيط للمجال البصري).

وأشارت إلى أنه تم تطوير عيادات العيون في كل من مستشفى: (الرين، الجمش، الحريق، ساجر، الأفلاج، ثادق حوطة بني تميم، المزاحمية، حريملاء)، ودعمها بمناظير شبكية يدوية وعدسات فحص وأجهزة نظر، كما تم تجهيز عيادتي عيون وبصريات إضافيتين في الخرج والمجمعة، إضافة إلى استكمال التجهيزات لعيادة البصريات في كل من مستشفى الملك خالد في المجمعة، وحوطة بني تميم، ووادي الدواسر ومستشفى الملك خالد بالخرج، بالإضافة إلى دعم أقسام العيون من خلال توفير (3) استشاريين للعمل في 5 مستشفيات هي: (شقراء، الدوادمي، حريملاء، الملك خالد بالخرج، ومستشفى الملك خالد بالمجمعة)، كما تم الاستفادة من التقارب الجغرافي بتكليف طبيب أخصائي من مستشفى الجمش لتغطية مستشفى نفي، ومن مستشفى الزلفي لتغطية مستشفى الأرطاوية، ومن مستشفى حوطة سدير لتغطية مستشفى تمير ومستشفى المجمعة، ومن مستشفى عفيف ومستشفى ساجر؛ لتدريبهم والعمل الجزئي في مستشفى الدوادمي، والاستفادة من التقارب الجغرافي بتكليف أخصائيي بصريات من المجمعة لتغطية حوطة سدير والزلفي، والخرج لتغطية الدلم والأفلاج، والسليل لتغطية وادي الدواسر.وزارة الصحة