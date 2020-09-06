شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم برنامج التحول الوطني لرفع جودة الخدمات؟ والان نبدء بالتفاصيل

أوضح مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك، أن انخفاض معدلات الحوادث المرورية، وتحسين خدمات الانترنت، ورفع مستوى الخدمات الصحية وغيرها؛ إنجازات حققها برنامج التحول الوطني للارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية في المملكة.

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