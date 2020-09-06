شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 1500 كجم أغذية تالفة بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

صادرت بلدية القطيف 1500 كجم من المواد الغذائية التالفة لسوء الحفظ والتخزين وإعادة تجميد المواد الغذائية بعد تعرضها للذوبان في أحد المنشآت الغذائية ، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

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