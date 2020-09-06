شكرا لقرائتكم خبر عن منصة مدرستي تشعل تويتر.. الحصة الأولى «Error» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت إحدى المغردات #منصه_مدرستي لا يحق لكم محاسبه الطلاب على التأخير وهذا برنامجكم إما يتم تطوريه إو يكون في "ابلكيشن" بديل عنه بمميزات واستيعاب اقوى، وقال آخر:"طفح الكيل من الساعه 8:30 دقيقه لين الحين 10:28 دقيقه وأنا على المنصه وكل مادخلت ع أي خيار يطلعلي Error وطفشت وطفيت اللابتوب". فيما قال أحد المغردين :"الدخول للمنصة يحتاج جهد بدني ونفسي ويحتاج قوة تحمل وصبر ماخلينا شي من اليوم والله تعبت".
وكان أكد وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ، أنه سيتم تسجيل الحضور للطلاب عبر منصة مدرستي من أول حصة ابتداء من اليوم الأحد، وسيتم محاسبة الطلاب على الحضور “عن بعد”.
يذكر أن وزير التعليم أصدر قراراً بالدراسة عن بعد في أول 7 أسابيع من العام الجديدة، وتُعد المنصة محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءاً من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.
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