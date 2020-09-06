كراني: لا يوجد اعتدال حراري قبل 15 سبتمبر

2020-09-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الأحد، أنه لا يوجد اعتدال حراري قبل 15 سبتمبر؛ فيما هناك تراجع شبه ملموس لامتداد منخفض الهند.

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وقال حسن كراني، في تغريدة عبر “تويتر”، إن ذلك يتيح الفرصة لتكون منخفضات حرارية محلية على أجواء الجزيرة العربية مع مؤشرات تكون منخفض السودان.

وأضاف “ذلك يجعلنا نعيش (فترة اعتدال صيفي خريفي متأخر) عدا المصايف والشمالية الغربية؛ حيث إن الجو ممتع على المصايف”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة). في حين تنشط الرياح السطحية على شمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-41 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



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