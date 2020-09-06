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شكرا لقرائتكم سفارة السعودية في سيؤول تحذر المواطنين من إعصار HAISHEN ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سفارة السعودية في سيؤول تحذر المواطنين من إعصار HAISHEN
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت سفارة المملكة في سيؤول، المواطنين من إعصار Haishen المتوقع غداً الاثنين، فيما خصصت السفارة رقم للتواصل في حال وقوع أي طارئ.
وقالت السفارة، في بيان لها، إنه “نظرًا للتحذيرات الرسمية التي تفيد بمرور إعصار Haishen غدًا الاثنين، وما يصاحبه من أمطار ورياح شديدة، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في كوريا أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية.
وأضافت السفارة في سيؤول أنه في حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على الأرقام الرسمية المعمدة لدى السفارة.
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