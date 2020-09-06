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عطل فني يضرب البلاك بورد خلال اليوم الدراسي الأول
متابعات الخليج 365 _ عسير
فوجئ عدد من المتدربين والمدربين بكليات التقنية، صباح اليوم الأحد، بخلل فني في موقع البلاك بورد، حيث لم يتمكن المتدربين من متابعة الدروس والعملية التعليمية عن بعد وذلك خلال اليوم الدراسي الاول .
وطالب المتدربون بضرورة إيجاد الحلول التي تضمن استمرار العملية التعليمية دون انقطاع .
ما هو البلاك بورد ؟
البلاك بورد هو نظام معلومات لإدارة التعليم ومتابعة الطلبة ومراقبة كفاءة العملية التعليمية في المؤسسة التعليمية عن بُعد.
ويتيح البلاك بورد فرصًا كبيرة للطلبة في أن يتواصلوا مع المقرر الدراسي خارج قاعة المحاضرات في أي مكان وفي أي وقت، وذلك من خلال هذا النظام الإلكتروني الذي يؤمن له أدوات متنوعة للاطلاع على محتوى المادة العلمية للمقرر والتفاعل معها بطرق ميسرة بالإضافة إلى التواصل مع أستاذ المقرر وبقية الطلبة المسجلين في نفس المقرر بوسائل إلكترونية متنوعة.
ويساعد البلاك بورد الطلاب على أخذ الدروس والمحاضرات بدون الذهاب إلى الجامعة فيكون الواجب والامتحان على الإنترنت، وقد يذهبون للاختبار في الكلية أو الجامعة للاختبارات النهائية.
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