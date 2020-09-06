سعود الطبية: هذه مخاطر تربية الحيوانات الأليفة على الأطفال

2020-09-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت مدينة الملك سعود الطبية من الحيوانات الأليفة؛ التي قد تؤدي لبعض الأخطار الصحية المتمثلة في العدوى البكتيرية والفطرية والإصابة بالطفيليات المنقولة من هذه الحيوانات مثل: التوكسوبلازما؛ بالإضافة إلى مساهمتها في تحسس الأطفال المصابين بالربو وحساسية الأنف والإصابات المنزلية.

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وأكدت المدينة على لسان استشاري الأطفال والأمراض الصدرية د.عبير الحربي على ضرورة إبعاد الأطفال المصابين بالربو والحساسية عن اقتناء الحيوانات الأليفة ذات الفراء أو الريش التي يمكن استبدالها بالحيوانات الأخرى كالسمك أو السلحفاة.

ونوهت د.الحربي بأنه في حال تعرض الطفل لصعوبات في التنفس وظهور طفح جلدي أو التعرض للعض أو الخدش بضرورة زيارة المركز الصحي أو الطوارئ لتقديم الرعاية اللازمة.

وختمت د.الحربي تصريحها، لافتة إلى أنه على الرغم مما أظهرته الدراسات عن فوائد تربية الحيوانات الأليفة من تحسين الصحة النفسية للأطفال والكبار والتحفيز على الحركة والنشاط؛ إلا أنه يجب الحرص على نظافتها والكشف عند الطبيب البيطري في حال ظهور أعراض مرضية، إضافة لغسل اليدين بعد الاعتناء بها والتخلص من فضلاتها.



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