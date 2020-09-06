شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أطول طريق مستقيم في العالم مسجل في «غينيس» ويقع في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة النقل اليوم الأحد عن أطول طريق مستقيم في العالم ومسجل في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية وهو أحد الطرق بالمملكة .

وأشارت " النقل " أن هذا الطريق يتجه من مدينة حرض في الأحساء ليصل إلى البطحاء على الحدود الإماراتية بطول 240 كيلومترا.