شاهد.. جاهزية القوات الخاصة المتأهبة لتنفيذ المهام القتالية المختلفة لحفظ الوطن

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو تدريبات وإستعدادات القوات الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة، مستعرضا المستوى العالي للمقاتلين. وثق مقطع فيديو تدريبات وإستعدادات القوات الخاصة التابعة لرئاسة أمن الدولة، مستعرضا المستوى العالي للمقاتلين. وأظهر المقطع قدرات القوات الخاصة المميزة لتنفيذ المهام القتالية المختلفة بقبضة حديدية لضرب كل من يفكر في زعزعة أمن البلاد. وأوضح الفيديو تلك القوات بالذراع الأمني الجسور الذي شُكل وأُهل بتخصص واحترافية لتنفيذ عمليات أمنية خاصة لمكافحة الإرهاب وإبطال وإزالة المتفجرات، وحماية الشخصيات ومعالجة اختطاف الطائرات.

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