شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في سيئول تحذر المواطنين من أعصار Haishen والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سول (صدى):

حذرت سفارة المملكة في سيئول، المواطنين من إعصار Haishen المتوقع غدا الإثنين، فيما خصصت السفارة رقم للتواصل في حال وقوع أي طارئ.

وقالت السفارة بأنه "نظرًا للتحذيرات الرسمية التي تفيد بمرور إعصار Haishen غدًا الإثنين، وما يصاحبه من أمطار ورياح شديدة، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في كوريا أخذ الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل على: ٨٢١٠٨٩٦٢٦٩٩٩+"