شكرا لمتابعة خبر عن حسن كراني: لا اعتدال حراري قبل منتصف سبتمبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، اليوم الأحد، أنه لا يوجد إعتدال حراري قبل 15 سبتمبر؛ فيما هناك تراجع شبه ملموس لإمتداد منخفض الهند.
وأوضح حسن كراني، أن ذلك يتيح الفرصة لتكون منخفضات حرارية محلية على أجواء الجزيرة العربية مع مؤشرات تكون منخفض السودان، وذلك يجعلنا نعيش (فترة إعتدال صيفي خريفي متأخر) عدا المصايف والشمالية الغربية؛ حيث أن الجو ممتع على المصايف.
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