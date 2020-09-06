شكرا لمتابعة خبر عن خلل تقني في منصة مدرستي تمنع الطلاب والمعلمون من متابعة الدروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تسبب خلل تقني في منصة مدرستي، في منع أولياء الامور والطلاب والمعلمون من متابعة الدروس والعملية التعليمية صباح اليوم الاحد.
وقال عدد من الطلاب صباح اليوم، بأن خلل تقني في منصة مدرستي تسبب في أنهم لم يتمكنوا من تسجيل الحضور والدخول على المنصة.
ويذكر أن منصة مدرستي هي محاكاة للواقع التعليمي، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات؛ بدءًا من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، والتمارين الرياضية، ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي، والدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.
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