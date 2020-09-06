«المسند» : فصل الخريف يدخل اليوم مع دخول نوء الجبهة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، أن فصل الخريف يدخل اليوم مع دخول نوء الجبهة وفقاً لحساب النجوم.
وأشار الدكتور عبدالله المسند، إلى أنه وفقاً لحركة الأرض حول الشمس يدخل فصل الخريف في 22 سبتمبر؛ فيما يشاهد سهيل شمال المملكة.
وعلى جانب آخر، توقع أستاذ المناخ والطقس أن تتشكل السحب الممطرة فوق مرتفعات عسير وجازان والباحة وقد تمتد حتى أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
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