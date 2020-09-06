«الأرصاد» تنبه بأمطار رعدية ورياح على مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد منطقة مكة المكرمة من أمطار رعدية ورياح نشطة مما يسبب الأتربة المثارة وتدني في مستوى الرؤية . حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد منطقة مكة المكرمة من أمطار رعدية ورياح نشطة مما يسبب الأتربة المثارة وتدني في مستوى الرؤية . وأكدت " الأرصاد " أن التحذير يشمل الجموم والعاصمة المقدسة ، وذلك بدءً من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً .

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