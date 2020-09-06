شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «التعليم» تعلن جدول الحصص الدراسية لجميع المراحل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة التعليم اليوم الأحد عن جدول الحصص اليومية لدروس جميع المرحل (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) للأسبوع الثاني عبر قنوات عين. كشفت وزارة التعليم اليوم الأحد عن جدول الحصص اليومية لدروس جميع المرحل (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) للأسبوع الثاني عبر قنوات عين. وقالت الوزارة أن البث مباشر على تردد عربسات 12437 استقطاب عمودي، يبدأ من الساعة 3 مساءً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب من هنـــــــــــا . Advertisements إقرأ أيضاً :

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