السعودية: الإعلان عن مواعيد الحصص في منصة مدرستي وطريقة الدخول للحصص

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاحد 6 سبتمبر 2020، عن مواعيد الحصص في منصة مدرستي لطلبة، لمشاهدة الدروس باستخدام الفيديو "التعلم عن بعد"، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان لها أوردته وكالة الانباء الرسمية "واس"، يمكن معرفة مواعيد الحصص في منصة مدرستي المنصة التعليمية السعودية بكل سهولة بعد تسجيل الدخول إلى حساب الطالب، حيث يتمكن الطلاب من ذلك الحصول على حقوقهم في التعليم.

جاء اعتماد منصة مدرستي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بين الطلبة ولضما سير العملية التربوية، واستخدام التعليم عن بعد توقفه لمدة ستة اشهر بسبب وباء كورونا، حيث تقوم على تحقيق أهداف التعليم بالمملكة.

وأوضحت الوزارة أنه تم اعتماد منصة مدرستي من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية لمتابعة العملية التعليمية من بداية العام الدراسي الجديد حتى انتهاء الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول حفاظاً على سلامة الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية.

ويتساءل العديد من الطلبة بالمملكة عن طريقة متابعة دروسهم عبر منصة مدرستي بالانتقال إلى الجدول الأكاديمي بعد تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، باتباع الخطوات التالية:

التحويل للمنصة التعليمية “من هنا” مباشرة.

أكمل عملية تسجيل الدخول إلى المنصة.

انقر فوق خيار علامة التبويب من الجزء الأيمن من الشاشة.

شاهد الدروس واكتشف أوقاتهم.

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كيف أحضر الفصول على منصة مدرستي

يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية حتى يتمكنوا من حضور الفصول على منصة مدرستي:

الذهاب إلى منصة مدرستي “من هنا” مباشرة.

انقر فوق تسجيل الدخول للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

أكمل عملية تسجيل الدخول بعد إدخال المعلومات المطلوبة.

انقر فوق خيار الجدول الزمني، ثم اختر الفصل المطلوب.

انقر فوق خيار رابط التسجيل، ثم حدد طريقة الانضمام إلى الفصل.

انقر فوق الزر “الانضمام” الآن بعد التبديل إلى Microsoft Teams.

الجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية اطلقت العديد من المنصات الالكترونية في ظل تفشي فيروس كورونا لضمان سيرة الخطة التعليمية في المملكة، تساعد الطلاب على تطوير المهارات التعليمية عن طريق الحصص المخصصة لمنصة مدرستي.