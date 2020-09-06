إجراءات استخراج هوية وطنية للأبناء من عمر 10 إلى 15 عاماً

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كشفت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إجراءات وشروط استخراج هوية وطنية للأبناء من عمر 10 إلى 15 عاماً.

وأوضحت الأحوال المدنية، أنه في حال رغبة استخراج هوية وطنية للأبناء من عمر 10 إلى 15 عاماً، فإنه يتم حجز موعد والتوجيه إلى مكتب الأحوال مع ضرورة حضور ولي الأمر.





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