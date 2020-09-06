︎ :
.
قالت صحيفة تلغراف البريطانية إن وزارة السياحة تقوم بترميم منزل ضابط المخابرات البريطاني الراحل توماس إدوارد لورانس، المعروف باسم “لورانس العرب” في ينبع، لجذب السياح وإعادة المنطقة للخريطة السياحية.
وعاش “لورانس” في منزل قديم في ينبع، أثناء الثورة العربية الكبرى عام 1915م، عندما كان ميناء ينبع قاعدة إمداد مهمة للقوات البريطانية والعربية في معاركها ضد العثمانيين في الحرب العالمية الأولى، إلا أن المنزل تحول لاحقا إلى خراب.
وأكد رئيس بلدية ينبع أحمد المحتوت – وفقا للصحيفة – أن المرحلة الأولى من الترميم انتهت، وأنه بنهاية العام الجاري سيكون المنزل جاهزاً لاستقبال السياح..، ضمن حملة أوسع لجذب مزيد من الزوار الأجانب، رغم قيود السفر بسبب كورونا.
يُذكر أن البريطاني “لورانس” – الذي توفي عام 1935م -، تواجد في الجزيرة العربية لمساعدة رجال القبائل المحلية في الإطاحة بحكامهم الأتراك الذين كانوا متحالفين مع ألمانيا ضد البريطانيين والفرنسيين.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 85 سنة من وفاته.. ترميم منزل “لورانس العرب” في ينبع لجذب السياح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.