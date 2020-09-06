اشترطت على فتاة كشف وجهها.. “الموارد البشرية” تتفاعل مع شكوى ضد إحدى الشركات

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تفاعلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع شكوى ضد إحدى الشركات بالمملكة، يشترط مسؤول فيها كشف الوجه لتوظيف سكرتيرة. واشترط المسؤول على الفتاة التعامل بحرية، عارضا عليها راتبا يقارب الـ 10 آلاف ريال، فيما عبّرت الفتاة عن حرصها على التعامل في إطار حدود العمل فقط. وأكد حساب “الموارد البشرية” أنه تم تصعيد الأمر للإدارة المعنية للتحقق واتخاذ اللازم.





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