︎ : .

عرّفت وزارة النقل بأطول طريق مستقيم في العالم، والمسجل بتلك الصفة في موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية. وأوضحت أن أطول طريق مستقيم هو طريق رقم 10، والذي ينطلق عبر الصحراء بلا انحناءات بطول 240 كيلومترا، متجها من مدينة حرض بمحافظة الأحساء، ليصل بالمسافر إلى البطحاء على الحدود مع الإمارات.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موجود في السعودية.. هذا أطول طريق مستقيم في العالم مسجل في “غينيس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.