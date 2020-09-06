هل ألغى التعديل الجديد على نظام الطلاق قدرة الزوج على الطلاق وإيقاعه؟ محامية توضح

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نفت المحامية نجلاء القحطاني تعطيل التعديل الجديد على نظام الطلاق حق الرجل في الطلاق، مؤكدة أنه نظَّم إجراءات الانفصال حال وجود أبناء.

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وردت، خلال حديثها في قناة “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، على تغريدة عضو مجلس الشورى إقبال درندري، والتي أكدت أن التعديل يؤكد أن الطلاق لا يتم دون موافقة الزوجين.

وقالت القحطاني إن التعديل، الذي تم إقراره العام الماضي من قبل وزير العدل، يشير إلى أن الطلاق يقع بمجرد لفظ الرجل له، ولكن عملية التوثيق وتنظيم ما ينتج من عمليات عن الطلاق، مثل النفقة والحضانة والزيارة، تتم في مراحل أخرى.

وأوضحت أنه في حالة تعذر الوصول إلى حل ودي بين الطرفين يتولى مجلس المصالحة مهام مناقشة النفقة والحضانة والزيارة حال كان لديهما أبناء، مشيرة إلى أن هذا التعديل لم يسلب من الرجل قدرته على الطلاق، ولكن نظَم الخلاف بين الزوجين.