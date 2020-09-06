︎ :
.
نفت المحامية نجلاء القحطاني تعطيل التعديل الجديد على نظام الطلاق حق الرجل في الطلاق، مؤكدة أنه نظَّم إجراءات الانفصال حال وجود أبناء.
وردت، خلال حديثها في قناة “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، على تغريدة عضو مجلس الشورى إقبال درندري، والتي أكدت أن التعديل يؤكد أن الطلاق لا يتم دون موافقة الزوجين.
وقالت القحطاني إن التعديل، الذي تم إقراره العام الماضي من قبل وزير العدل، يشير إلى أن الطلاق يقع بمجرد لفظ الرجل له، ولكن عملية التوثيق وتنظيم ما ينتج من عمليات عن الطلاق، مثل النفقة والحضانة والزيارة، تتم في مراحل أخرى.
وأوضحت أنه في حالة تعذر الوصول إلى حل ودي بين الطرفين يتولى مجلس المصالحة مهام مناقشة النفقة والحضانة والزيارة حال كان لديهما أبناء، مشيرة إلى أن هذا التعديل لم يسلب من الرجل قدرته على الطلاق، ولكن نظَم الخلاف بين الزوجين.
كانت هذه تفاصيل خبر هل ألغى التعديل الجديد على نظام الطلاق قدرة الزوج على الطلاق وإيقاعه؟ محامية توضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.