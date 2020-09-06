في قبضة رجال الأمن.. “الأمن العام” يستعرض جرائم تم القبض على مرتكبيها خلال الفترة الماضية

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تمكنت الجهات الأمنية في عدد من مناطق المملكة على مدار أسبوع، من القبض على مواطنين ومقيمين لتورطهم في حوادث مختلفة.

ونشر الأمن العام عبر حسابه على تويتر، فيديو مجمعا للمخالفات التي ارتكبوها، على رأسها القبض على تشكيل عصابي مكون من 9 مقيمين سودانيين ومصري بتهمة تجميع مركبات مجهولة المصدر وتفكيكها وبيعها، وإعداد موقعين في النسيم والحائر لاستغلالهما في أنشطتهم، كما ألقي القبض أيضًا على تشكيل آخر من 9 مقيمين تخصصوا في تحويل الأموال خارج المملكة بصورة غير نظامية عبر حسابات تجارية لمواطنين مقابل عمولات مالية.

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كما ألقى الأمن العام القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 مواطنين في الرياض، قاموا بسلب المركبات واستخدامها في قضايا جنائية ومرورية، كما تم القبض على مواطن ومقيم باكستاني قاما بانتحال صفة رجلي أمن وسلبوا 80 ألف ريال من أحد المقيمين في القصيم.

وقبض الأمن على مواطن ومواطنة قاما بـ8 جرائم نشل وسرقة لحقائب النساء في الرياض، واستخدام بطاقات الصراف الآلية في عملية شرائية، كما تم إلقاء القبض على مقيم باكستاني اتخذ شقة سكنية مقرًا لعيادة أسنان في الرياض.

وفي جدة، ألقى الأمن القبض على مواطن قام بارتكاب 50 حـادثة سرقة في الرياض، حيث تخصص في سرقة مركبات ومحلات مواد غذائية، وفي حـادثة بالجوف، تم القبض على مواطن سرق حقيبة من سيدة وكاد أن يدهسها أثناء فراره بسيارته من موقع الحـادث.