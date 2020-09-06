︎ :
.
اصطاد شاب سعودي أنثى ذئب “سرحانة” بعد أن قضت على 15 رأسًا من أغنامه خلال أشهر، واحتفظ بها في حظيرته في محافظة الليث، لأنها على وشك الولادة.
وأوضح الشاب رده بن فرج، الذي يقطن قرية “أتانة”، أن السرحانة المفترسة قضت على غنمه، فلجأ لاستخدام “راوية ماء” لاصطيادها بعد أن عرف مكانها في غارٍ أعلى الجبل الذي يطل على منزله.
وقام بوضع “راوية الماء” عند مدخل الغار لمدة أسبوع وظل يراقبها، وفقا لـ”سبق”، وعندما خرجت سقطت في الراوية، فأحكم عليها دون أن يستخدم السـلاح.
وأكد الشاب أنه لا يريد قتلها، حفاظًا على الحياة الفطرية، ووضعها داخل حظيرة بالقرب من ماشيته ويطعمها يوميًا لحين ولادتها.
كانت هذه تفاصيل خبر فتكت بـ 15 من أغنامه.. شاب يصطاد أنثى ذئب دون سـلاح ويحتفظ بها في حظيرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.