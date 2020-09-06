فتكت بـ 15 من أغنامه.. شاب يصطاد أنثى ذئب دون سـلاح ويحتفظ بها في حظيرته

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اصطاد شاب سعودي أنثى ذئب “سرحانة” بعد أن قضت على 15 رأسًا من أغنامه خلال أشهر، واحتفظ بها في حظيرته في محافظة الليث، لأنها على وشك الولادة.

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وأوضح الشاب رده بن فرج، الذي يقطن قرية “أتانة”، أن السرحانة المفترسة قضت على غنمه، فلجأ لاستخدام “راوية ماء” لاصطيادها بعد أن عرف مكانها في غارٍ أعلى الجبل الذي يطل على منزله.

وقام بوضع “راوية الماء” عند مدخل الغار لمدة أسبوع وظل يراقبها، وفقا لـ”سبق”، وعندما خرجت سقطت في الراوية، فأحكم عليها دون أن يستخدم السـلاح.

وأكد الشاب أنه لا يريد قتلها، حفاظًا على الحياة الفطرية، ووضعها داخل حظيرة بالقرب من ماشيته ويطعمها يوميًا لحين ولادتها.

