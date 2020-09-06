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نشر حساب رئاسة أمن الدولة على “تويتر” فيديو عن تدريبات واستعدادات القوات الخاصة التابعة له، مستعرضا قدراتهم المميزة لتنفيذ المهام القتالية المختلفة بقبضة حديدية لضرب كل من يفكر في زعزعة أمن البلاد.
ووصف الفيديو تلك القوات بالذراع الأمني الجسور الذي شُكل وأُهل بتخصص واحترافية لتنفيذ عمليات أمنية خاصة لمكافحة الإرهاب وإبطال وإزالة المتفجرات، وحماية الشخصيات ومعالجة اختطاف الطائرات.
كانت هذه تفاصيل خبر “أمن الدولة” ينشر فيديو عن قواته الأمنية الخاصة.. ويعلق: جاهزية عالية وكتائب أمنية متأهبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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