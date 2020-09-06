“أمن الدولة” ينشر فيديو عن قواته الأمنية الخاصة.. ويعلق: جاهزية عالية وكتائب أمنية متأهبة

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نشر حساب رئاسة أمن الدولة على “تويتر” فيديو عن تدريبات واستعدادات القوات الخاصة التابعة له، مستعرضا قدراتهم المميزة لتنفيذ المهام القتالية المختلفة بقبضة حديدية لضرب كل من يفكر في زعزعة أمن البلاد.

ووصف الفيديو تلك القوات بالذراع الأمني الجسور الذي شُكل وأُهل بتخصص واحترافية لتنفيذ عمليات أمنية خاصة لمكافحة الإرهاب وإبطال وإزالة المتفجرات، وحماية الشخصيات ومعالجة اختطاف الطائرات.