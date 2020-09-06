بالفيديو.. هل يفقد مصاب كورونا حاستي الشم والتذوق للأبد؟ طبيب يجيب

أكد طبيب الباطنة الدكتور حسان المقبل، أن المصاب بفيروس كورونا لا يفقد حاستي الشم والتذوق إلى الأبد، مشيرًا إلى أن الأمر يختلف من مُصاب لآخر.

وذكر خلال لقائه في برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية أن بعض المرضى يفقد الحاستين لمدة أسبوع واحد فقط وقد يصل إلى شهر مع آخرين.

وتابع أن بعض المرضى يستعيد حاسة الشم قبل التذوق، والبعض الآخر يستعيد حاسة التذوق قبل حاسة الشم.

وطالب الدكتور حسان المقبل المصابين بفقد الحاستين بالتدرب على استعادتهما، بحيث يتم التدرب على استعادة حاسة التذوق عبر تذوق أشياء قوية الطعم ذات النكهات القوية مثل البصل والليمون، وحاسة الشم من خلال شم العطور القوية والمميزة.