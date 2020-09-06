أعلى درجات الحرارة بمكة وأقلها في أبها
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الأحد؛ لافتة إلى تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.
وأشارت الأرصاد، في بيان عبر موقعها الرسمي، إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال المملكة وشرقها.
وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أوضحت «الأرصاد»، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18 -41 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر ومترين. أما البحر فسيكون متوسط الموج.
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18–35 كم/ساعة مع ارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف المتر. أما البحر فسيكون خفيف الموج إلى متوسط.
ونوهت الهيئة العامة للأرصاد بأن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 44 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 19 درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس الأحد: سحب رعدية ممطرة ورياح وأتربة على عدة مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.