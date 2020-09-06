طقس الأحد: سحب رعدية ممطرة ورياح وأتربة على عدة مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الأحد؛ لافتة إلى تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

وأشارت الأرصاد، في بيان عبر موقعها الرسمي، إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال المملكة وشرقها.

Advertisements

وبالنسبة إلى حالة البحر الأحمر، أوضحت «الأرصاد»، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18 -41 كم/ساعة مع ارتفاع الموج بين متر ومترين. أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18–35 كم/ساعة مع ارتفاع الموج نصف متر إلى متر ونصف المتر. أما البحر فسيكون خفيف الموج إلى متوسط.

ونوهت الهيئة العامة للأرصاد بأن أعلى درجة حرارة تسجلها البلاد ستكون 44 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تسجل أبها أدنى درجة حرارة بالبلاد، وهي 19 درجة.