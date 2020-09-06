«كراني» يحدّد موعد الاعتدال الحراري ومدى تأثير منخفض الهند على السعودية

توقع خبير الأرصاد الجوية، حسن كراني، ألا يكون هناك اعتدال حراري قبل 15 سبتمبر، مشيرًا إلى حدوث تراجع شبه ملموس لامتداد منخفض الهند يتيح الفرصة لتكون منخفضات حرارية محلية على أجواء الجزيرة العربية.

وقال كراني عبر حسابه على موقع تويتر: «لا اعتدال حراري قبل 15 سبتمبر». موضحًا أنَّ هناك «تراجعًا شبه ملموس لامتداد منخفض الهند.. يتيح الفرصة لتكون منخفضات حرارية محلية على أجواء الجزيرة العربية مع مؤشرات تكون منخفض السودان».

وأوضح خبير الأرصاد أنَّ ذلك يجعلنا نعيش (فترة اعتدال صيفي خريفي متأخر) عدا المصايف والشمالية الغربية، لافتًا إلى أنَّ «الجو ممتع على المصايف.. والعلم لله».

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة). في حين تنشط الرياح السطحية على شمال وشرق المملكة.

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وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-41 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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