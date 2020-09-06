يسببان زيادة مستوى الكورتيزول بالدم

حذرت وزارة الصحة، من أضرار القلق والاكتئاب مشيرة إلى أنهما يضعفان المناعة بسبب زيادة مستوى الكورتيزول بالدم. وأكدت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» أن الدراسات أثبتت أن القلق والاكتئاب يضعفان المناعة بسبب زيادة مستوى الكورتيزول بالدم والذي بدوره يضعف مناعة الجسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة تحذر: القلق والاكتئاب يضعفان المناعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.