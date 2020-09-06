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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تمنَّت له ولشعبه مزيدًا من التقدم والازدهار..

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدّى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس جايير بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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