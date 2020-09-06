الحصيني يتوقع خريطة هطول الأمطار على مناطق المملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى احتمالية هبوب رياح متوسطة على نجران والشمالية حتى حائل وجنوب الرياض والشرقية وأجزاء من اليمن وعمان .

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «توقعات الأحد 1442/1/18هـ وليلة الاثنين رياح متوسطة على نجران والشمالية حتى حائل وجنوب الرياض والشرقية وأجزاء من اليمن وعمان ». مشيرًا لها باللون البرتقالي في الخريطة.

وأضاف الباحث في الطقس والمناخ: « متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مناطق مكة والباحة وعسير وجازان خاصة المرتفعات وشمال غرب المدينة واليمن». مشيرًا لها باللون الأزرق في الخريطة.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة). في حين تنشط الرياح السطحية على شمال وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أنَّ حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18-41 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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