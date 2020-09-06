بالأرقام.. خريطة توزيع الحالات النشطة لكورونا بالمدن والمحافظات

تصدّرت جدة قائمة المدن السعودية في الحالات النشطة بفيروس كورونا مسجلة 1,874 من أصل 20,041 حالة نشطة مازالت تتلقى العلاج حاليًا في المملكة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي منذ بداية الجائحة وحتى الآن 295842 حالة من أصل 319932 إصابة سجلت في المملكة.

ولايزال يتلقى العلاج (1,814 في الرياض 1,323 في مكة المكرمة 1,303 في الدمام 1,254 في المدينة المنورة 1,027 في الهفوف 593 في المبرز 471 في الطائف 453 في جازان 426 في القطيف 395 في بريدة 372 في نجران 335 في ينبع 322 في الخبر 278 في الظهران 259 في خميس مشيط 254 في حائل 239 في الجبيل 229 في تبوك 211 في أبو عريش 198 في أبها).

كما يتلقى العلاج أيضًا (196 في عنيزة 183 في بلجرشي 168 في حفر الباطن 165 في صبيا 144 في خيبر 131 في المذنب 126 في بقيق 122 في عرعر 121 في صفوى 118 في بيش 117 في القنفذة 114 في بللسمر 111 في الحجرة 108 في الخرج 101 في الحرجة 99 في وادي الدواسر 97 في صامطة 97 في الليث 96في المخواة 95 في شرورة 93 في العقيق 93 في الخفجي 92 في بيشة 92 في أحد المسارحة 91 في البدائع 88 في قلوة 87 في النعيرية 87 في راس تنورة).

فيما يتلقى العلاج (79 في الأسياح 78 في خليص 77 في الرس 76 في سبت العلاية 74 في رفحا 73 في رياض الخبراء 71 في العيدابي 67 في سكاكا 66 في المظيلف 62 في الجفر 61 في البكيرية 57 في سراة عبيدة 53 في رابغ 53 في العيون 53 في رجال المع 52 في ظهران الجنوب 48 في الدلم 48 في السليل 46 في الباحة 46 في عيون الجواء 45 في المجمعة 44 في البشائر 43 في العلا 42 في الكامل 41 في النبهانية 41 في البرك 41 في مليجة 41 في يدمة 41 في حوطة بني تميم 40 في رفائع الجمش).

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بينما يتلقى العلاج (39 في ثريبان 38 في قرية العليا 37 في ضرما 35 في الطوال 34 في بارق 34 في القحمة 34 في الحناكية 34 في مهد الذهب 34 في النماص 34 في الدرعية 33 في عفيف 33 في المندق 33 في المزاحمية 32 في فيفا 31 في أحد رفيدة 28 في رنية 28 في الخرمة 28 في القريات 28 في ضرية 28 في بقعاء 27 في الزلفي 27 في الريث 26في القوارة 26 في تبالة 26 في أضم 25 في قصيباء 24 في حريملاء 23 في البدع 21 في القوز 21 في تربة 21في العيص20 في الموسم 20 في القريع).

في حين يلتقى العلاج (19 في الدوادمي 19 في القيصومة 19 في تثليث 17 في الرويضة 16 في ضبا 16 في شقراء 15 في بدر الجنوب 14 في الدرب 14 في حبونا 14 في العويقيلة 14 في تيماء 13 في نمرة 12 في طريف 12 في القرى 11 في بطحاء 11 في الدائر 11 في أملج 11 في دومة الجندل 11 في القويعية 11 في ضمد 10 في تنومة 10 في الأرطاوية 10 في طبرجل 10 في مرات 10 في مركز حدود الحديثة 10 في ميسان 10 في ساجر 9 في عريعرة 9 في محايل 9 في ليلى 9 في تمير 8 في عقلة الصقور 8 في ثادق 8 في بني حسن 8 في وثيلان).

وأخيرًا يتلقى العلاج (7 في العارضة 7 في قيا 7 في البجادية 7 في الحمنة 7 في الفرشة 6 في الشعبة 6 في الشنان 6 في حوطة سدير 6 في السليمي 5 في المحاني 5 في رماح 4 في الرين 4 في الخاصرة 4 في الحائط 4 في الشملي 4 في الغزاله 4 في الحريق 4 في حقل 3في خباش 3 في الذيبية 3 في نفي 3 في الوجه 3 في الحرث 3 في سيهات 3 في أم الدوم 3 في السحن 2 في ثار 2 في المضة 2 في وادي بن هشبل 2 في السعيرة 2 في المويه 2 في ظلم 2 في سلوى 1في موقق 1 في سامودة 1 في شواق 1 في صوير 1 في المجاردة).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 779 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 295842.

وأوضحت «الصحة» أنه تم تسجيل 791 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 319932 حالة كما تم تسجيل 34 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 4049 حالة.