السعودية اليوم / مقتل 10 عناصر من طالبان بإقليم قندهار جنوب أفغانستان



كابول 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

قتلت قوات الأمن الأفغانية 10 على الأقل من عناصر حركة طالبان في إقليم قندهار جنوب أفغانستان.

وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم أن قوات الأمن الأفغانية دحرت هجومًا لحركة طالبان في منطقة "شاه والي كوت"، مؤكدة أنها دمّرت أربع دراجات نارية تابعة لطالبان.

ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل.

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10:56ت م

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