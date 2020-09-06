السعودية اليوم / "فضل التوحيد وأهميته" محاضرة دينية بالعُرضية الجنوبية غداً



جدة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

ينظم مركز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعرضية الجنوبية ، غداً محاضرة دينية بعنوان " فضل التوحيد وأهميته" يقدمها أحمد بن محمد القرني، وذلك بعد صلاة المغرب في جامع عفان بن عفان .

وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات والدروس التي ينظمها المركز لهذا العام.

// انتهى //

10:31ت م

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