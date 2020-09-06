السعودية اليوم / اليابان تجلي آلاف السكان مع اقتراب إعصار "هايشن"



طوكيو 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

أمرت السلطات اليابانية اليوم بإجلاء مئات الآلاف من السكان في جزرها الجنوبية، مع اقتراب إعصار "هايشن".

وطلب المسؤولون في مدينة كاجوشيما من سكانها البالغ عددهم 246 ألف نسمة إجلاء منازلهم في الوقت الذي حذر فيه خبراء الأرصاد من الفيضانات والرياح العاتية والأمطار الغزيرة والأمواج العالية والعواصف.

وتسببت العاصفة في إلغاء مئات الرحلات الجوية في المنطقة وتعليق خدمات القطارات.

وكان مركز الإعصار على بعد حوالي 170 كيلومترا جنوبي جزيرة ياكو حتى الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي لليابان (0300 بتوقيت جرينتش)، متجهًا من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 30 كيلومترا في الساعة، مع رياح قصوى تبلغ سرعتها 162 كيلومترا في الساعة وزوابع تبلغ شدتها 234 كيلومترا في الساعة.

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09:57ت م

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