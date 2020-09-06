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2020-09-06 القوات الخاصة في أمن الدولة.. جاهزية عالية متأهبة لحفظ الوطن متابعات الخليج 365 - الرياض نشر حساب رئاسة أمن الدولة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو عن تدريبات واستعدادات القوات الخاصة التابعة له. Advertisements واستعرض المقطع قدرات القوات الخاصة المميزة لتنفيذ المهام القتالية المختلفة بقبضة حديدية لضرب كل من يفكر في زعزعة أمن البلاد. ووصف الفيديو تلك القوات بالذراع الأمني الجسور الذي شُكل وأُهل بتخصص واحترافية لتنفيذ عمليات أمنية خاصة لمكافحة الإرهاب وإبطال وإزالة المتفجرات، وحماية الشخصيات ومعالجة اختطاف الطائرات.



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