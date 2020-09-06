2020-09-06

بالفيديو.. حكم دفع الرشوة للوصول إلى حق أو دفع ضرر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ خالد المصلح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم دفع الرشوة للوصول إلى حق أو دفع ضرر.

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وقال الشيخ خلال برنامج ” يستفتونك ” على قناة “الرسالة”: يجب أن يحذر الإنسان التورط في الرشوة ليصل إلى ما يريد من إسقاط حقًا أو إحقاق باطل.

وأضاف الشيخ المصلح “قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا”

وأضاف الشيخ : ليس للإنسان حق في ذلك وينبغي أن يتحرى في هذا الأمر والأصل هو تحريم الرشوة بكل صورها.



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