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بالفيديو.. حكم دفع الرشوة للوصول إلى حق أو دفع ضرر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح الشيخ خالد المصلح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم دفع الرشوة للوصول إلى حق أو دفع ضرر.
وقال الشيخ خلال برنامج ” يستفتونك ” على قناة “الرسالة”: يجب أن يحذر الإنسان التورط في الرشوة ليصل إلى ما يريد من إسقاط حقًا أو إحقاق باطل.
وأضاف الشيخ المصلح “قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا”
وأضاف الشيخ : ليس للإنسان حق في ذلك وينبغي أن يتحرى في هذا الأمر والأصل هو تحريم الرشوة بكل صورها.
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