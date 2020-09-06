، الخريف يدخل مع "الجبهة".. "المسند" عن "طقس اليوم": هنا الأمطار ،

محمد بن مسعود - الدمام - بين حساب النجوم وحركة الأرض.. قال: يشاهد سهيل شمال السعودية

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكّل السحب الممطرة فوق مرتفعات #عسير #جازان #الباحة، قد تمتد حتى أجزاءٍ من منطقة #مكة المكرّمة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "فصل #الخريف يدخل اليوم مع دخول نوء الجبهة وفقاً لحساب النجوم، بينما وفقاً لحركة الأرض حول الشمس يدخل فصل الخريف في 22 سبتمبر.. ويشاهد #سهيل شمال #السعودية.حالة الطقس الأرصاد