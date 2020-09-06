، طقس بداية الأسبوع.. الحصيني: رياح وأمطار بهذه المناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: اليوم وليلة غد تكون من خفيفة لمتوسطة على المرتفعات

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد وليلة الإثنين، "بإذن الله"، رياحاً متوسطة على نجران والشمالية حتى حائل وجنوب الرياض والشرقية وأجزاءٍ من اليمن وعمان.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، خاصة المرتفعات وشمال غرب المدينة واليمن.حالة الطقس الأرصاد أمطار