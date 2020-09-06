هدف يودع الدعم لمستفيدي حافز

2020-09-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، المبالغ الخاصة بالمستحقين من برنامج حافز الذين يعانون من صعوبة في الحصول على عمل، وهو البرنامج التابع لطاقات الموارد البشرية.

ويتم صرف حافز يوم الخامس من كل شهر ميلادي، فيما حدد الصندوق مسبقًا شروط استحقاق حافز، والتي يجب أن تتوافر في جميع من يرغب للانضمام إلى البرنامج لصعوبة الحصول على عمل في المملكة العربية السعودية.

وضمن شروط الانضمام إلى حافز ما يلي:

الجنسية السعودية

ألا يكون صاحب الطلب من مستحقي المعاش التقاعدي

ألا يقل عمر صاحب الطلب عن 20 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا

يُشترط الإقامة الدائمة في المملكة

ألا يكون موظفًا بالقطاع العام أو الخاص

ألا يكون ضمن مستحقي الإعانة أثناء تقديم الطلب

يُشترط القدرة على العمل

عدم وجود نشاط تجاري

عدم امتلاك دخل ثابت يعادل المخصص المالي أو يزيد عنه

ألا يكون طالبًا أو متدربًا في مراحل التعليم والتدريب

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