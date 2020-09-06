الطعام قد يسبب الاكتئاب والحل هو الماء والفواكه والخضراوات

2020-09-06

متابعات الخليج 365 – الرياض

كشف الدكتور فهد الخضيري أستاذ المسرطنات عن أن هناك أطعمة قد تسبب حالة من الاكتئاب أو الضيق الذي يصيب بعض الأفراد.

الاكتئاب وأسباب مجهولة

وقال الدكتور الخضيري – في مقطع فيديو على صفحته بـ”تويتر” – إن بعض الأشياء البسيطة قد تجعل الإنسان متضايقاً أو مكتئباً فلا يتحرك كثيراً دون أن يدري ما الذي جرى أو حدث.

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وأضاف الخضيري أن الأسباب وراء هذا الاكتئاب في الغالب تكون أموراً بسيطة إذ على الإنسان أن يراجع الـ 24 أو الـ 48 ساعة الأخيرة فيما يخص الغذاء الذي تناوله خلالها.

وأشار إلى أنه البعض قد يصيبهم إمساك قد يكون السبب وراء حالة الضيق أو يكونون عطشى فلم يحصلوا على القدر المناسب من المياه؛ ما يسبب لهم الجفاف أو أنهم لم يحصلوا على قدر كافٍ من الاسترخاء.

الاسترخاء يشعر بالانشراح

ولفت الدكتور الخضيري إلى ضرورة أن يحظى الإنسان بلحظات استرخاء عبر التنفس العميق إذ يحدث بعد ذلك أن يشعر بالانشراح ودخول الأوكسجين إلى جسمه.

مراجعة النظام الغذائي

وأوضح الخضيري أن التهاب القولون قد يكون سبباً في الضيق نتيجة بعض الأغذية كالفلفل أو نقص الألياف أو نقص البكتيريا النافعة.

وقال: إن حلول كل هذه المشكلات سهل وبسيط، فعلى الإنسان أن يُدخل الألياف في نظامه الغذائي من خلال بعض الخضراوات والفواكه، وأن يكثر من شرب الماء وأن يحصل على البكتيريا النافعة من اللبن والزبادي وهو ما كان يفعله آباؤنا.



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